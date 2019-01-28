Афеллай покинул «Сток Сити», в последний раз он выходил на поле в 2017 году

«Сток Сити» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба полузащитника Ибрахима Афеллая.



Контракт с 32-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Отныне хавбек находится в статусе свободного агента и имеет право вести переговоры с другими клубами.



Афеллай из-за травм не провёл ни одного матча в нынешнем сезоне. В последний раз он появлялся на поле в конце 2017 года. Соглашение хавбека с «гончарами» было рассчитано до 2019 года. По его условиям он получал £ 30 тыс. (€ 34 тыс.) в неделю.



Афеллай является воспитанником ПСВ, откуда в 2010 году перебрался в «Барселону». Сезон-2012/13 Ибрахим на правах аренды провёл в «Шальке-04», а в кампании-2014/15 защищал цвета «Олимпиакоса». В «Сток Сити» хавбек перешёл в 2015 году. С 2007 по 2016 год он также вызывался в сборную Нидерландов.