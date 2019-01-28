«Рубин» объявил о переходе полузащитника Акбашева

Полузащитник курского «Авангарда» Роман Акбашев перешёл в казанский «Рубин». Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

Футболист подписал с клубом контракт, который рассчитан до мая 2022 года.

В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах Первенства Футбольной национальной лиги, в которых стал автором 10 забитых мячей, а также отдал шесть результативных передач.

27-летний Акбашев является воспитанником стерлитамакского футбола. Ранее выступал за «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Динамо» (Киров), «Волгарь» (Астрахань). Финалист Кубка России—2017/18.

После 17 туров «Рубин», набрав 25 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч казанцы проведут на своём поле с «Ахматом» 3 марта.