«Анжи» победил «Биолог-Новокубанск» в товарищеском матче

«Анжи» в рамках подготовки ко второй части чемпионата России одержал победу в товарищеском матче с «Биологом-Новокубанск» со счётом 3:1.

Победу махачкалинскому клубу принесли голы Камиля Закирова, Адлана Кацаева и Андреса Понсе.

«Анжи» — «Биолог-Новокубанск» — 3:1 (1:1)

Голы: Дюпин, 18 (автогол) — 0:1, Закиров, 40 — 1:1, Кацаев, 55 (с пенальти) — 2:1, Понсе, 71 — 3:1



«Анжи» (первый тайм): Дюпин, Белов, Ягьяев, Андреев, Иванченко, Закиров, Магомедов (Андямов, 24), Ахъядов, Долгов, Гайдаров



«Анжи» (второй тайм): Дюпин, Чистяков, Калошин, Удалый, Белов, Тетрашвили, Ондуа, Кулик, Кацаев (Гайдаров, 79), Агаларов, Понсе

После 17 туров «Анжи», набрав 15 очков, находится в зоне вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.