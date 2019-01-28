Попов: я очень хорошо провёл время в «Спартаке», никаких обид, это жизнь

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов рассказал, что ему удалось увидеть в Дохе нескольких игроков его бывшей команды, московского «Спартака».



«Здесь очень мало времени, все команды тренируются по два раза в день. Но нескольких человек увидел. Скучаю ли по бывшим партнерам? У меня уже новая команда. А с ними мы навсегда останемся хорошими коллегами. Сейчас же — новая жизнь, новый путь. В матче со «Спартаком» не будет никакой принципиальности. Я очень хорошо провёл время в «Спартаке», никаких обид, это жизнь. Если забью, праздновать, думаю, не буду», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Напомним, 31-летний Попов выступал за «Спартак» с 2015 по 2018 год. Несколько недель назад хавбек расторг контракт с красно-белыми и на правах свободного агента перешёл в «Ростов».