И. Попов — о матче с «Зенитом»: у нас были моменты при счете 0:2, это футбол

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал поражение команды в матче турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» с «Зенитом» (0:5).



«Прошло только четыре дня, как я начал тренировки. Что касается матча с «Зенитом», то это товарищеская игра, все под нагрузками. Не вижу тут ничего удивительного, обе команды экспериментируют. Результат? Это товарищеская игра, у нас тоже были моменты при счёте 0:2, это футбол, беспокоиться не надо. Работа с Карпиным? Я приехал четыре дня назад, нагрузки здесь достаточно хорошие, к чемпионату готовность будет хорошая. Что касается меня, нужно работать, думаю, через пару недель буду готов на сто процентов», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

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