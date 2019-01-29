Месси: в Кубке Испании будет трудно отыграть 0:2 против «Севильи»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Кубка Испании с «Севильей». В первой встрече каталонцы уступили на выезде со счётом 2:0.

«Будет трудно отыграть 0:2 против такой великолепной команды, как «Севилья». Нам понадобятся наши болельщики, так как у них очень хорошие игроки и они хорошо действуют в контратаках», — цитирует форварда Marca.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Барселоны» с «Севильей» состоится завтра, 30 января.

Напомним, в минувшем розыгрыше трофея команды сошлись в финале. Тогда победу одержал каталонский клуб с разгромным счётом 5:0.

Также Лионель поделился мыслями о текущем сезоне Примеры.

«Это жёсткая лига как вверху таблицы, так и внизу, с несколькими очками разницы между ними», — добавил аргентинец.