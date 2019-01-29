«Зенит» объявил об уходе Паредеса в «ПСЖ»

«Зенит» и «Пари Сен-Жермен» достигли соглашения о переходе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса во французскую команду.

Паредес является воспитанником «Бока Хуниорс», полузащитник провёл в составе команды 29 матчей и забил 5 мячей. Помимо этого выступал за «Кьево», «Эмполи» и «Рому».



К «Зениту» присоединился 1 июля 2017 года; провёл 61 матч, забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач. Паредес дважды становился лучшим игроком месяца по версии болельщиков сине-бело-голубых. В качестве футболиста «Зенита» провёл 8 матчей за сборную Аргентины.



«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Леандро Паредеса и желает удачи в составе новой команды», — говорится на официальном сайте петербургского клуба.