Роналду, Бенасси и Фарес — среди авторов топ-5 голов 21-го тура Серии А

Представлен топ-5 мячей 21-го тура итальянской Серии А.

В подборку вошли голы форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, защитника «Торино» Армандо Иццо, хавбека «Сампдории» Кароля Линетти, полузащитника «Фиорентины» Марко Бенасси и защитника СПАЛа Мохамеда Фареса.

Видео доступно на «Чемпионате».

После 21 тура чемпионат Италии продолжает возглавлять «Ювентус». Туринский клуб набрал 59 очков. На втором месте находится «Наполи», в активе которого 48 очков. Тройку лидеров замыкает миланский «Интер» (40).

Гонку бомбардиров Серии А возглавляет нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла, забивший 16 голов в 20 матчах. Второе место занимает форвард «Аталанты» Дуван Сапата (15 мячей в 21 встрече), третье — Роналду (15 голов в 21 игре).