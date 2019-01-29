Обляков: хочу познакомиться с Панариным — он тоже простой парень, из деревни

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о желании познакомиться с хоккеистом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным.



«Чувствую ли себя в российском футболе немного не таким, как все? Люди разные. Один — высокомерный, другой — простой, как я, из деревни. Многие футболисты на самом деле не такие, какими их принято считать. Пафосные с виду ребята бывают хорошими людьми. Одеваются модно, и что? Ничего плохого в этом нет.



Чей пример вдохновляет? Есть один спортсмен, за которым слежу и с которым хотел бы познакомиться, — хоккеист Панарин. С тех пор как Артемий играл за СКА, болею за него. Судя по его видео, тоже простой парень, из деревни, иногда деревенские словечки использует, прямо как я. Слушаю его интервью и улыбаюсь. Ноль пафоса», — сказал Обляков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Интервью с Обляковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.