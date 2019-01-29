«Спартак» разгромил «Локомотив» и стал победителем турнира в Катаре

Московский «Спартак» стал триумфатором товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер», который проходил в Катаре. В последнем матче красно-белые разгромили «Локомотив» со счётом 4:0.



«Спартак» вышел вперёд уже на 1-й минуте встречи благодаря голу защитника Айртона Лукаса. На 31-й минуте преимущество красно-белых удвоил хавбек Александр Ломовицкий. Под занавес матча нападающий Зе Луиш оформил дубль, отличившись на 84-й и 86-й минутах, и зафиксировал окончательный результат матча.



«Спартак» также одержал победу в первых двух матчах турнира — с «Ростовом» (2:1) и «Зенитом» (3:0) — и набрал 9 очков. Второе место занял «Локомотив» (5), третье — «Зенит» (3). «Ростов», набрав одно очко, стал четвёртым.