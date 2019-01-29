Сарри: Хадсон-Одои останется в «Челси», он будущее клуба и английского футбола

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри рассказал о ситуации вокруг нападающего Каллума Хадсона-Одои, который ранее подал руководству официальный запрос на трансфер в мюнхенскую «Баварию».

«Клуб сообщил, что в это трансферное окно Каллум точно останется с нами, и весьма вероятно, что останется и в следующее окно. Я очень доволен.

Мне нравится его игра. Он прибавляет. Хадсон-Одои — будущее нашего клуба и будущее английского футбола. Он очень хорошо работает на поле, на тренировках и в матчах.

Речь идёт об одном из лучших 18-летних игроков в Европе, так что его очень тяжело удержать, но клуб сообщил мне, что он точно не продаётся сейчас и, вероятно, не будет продан в июле.

Не знаю, доволен ли Каллум этим, но я могу сказать о том, что вижу на поле. И сейчас на поле он действует фантастически», — приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».