«Ман Сити» проиграл «Ньюкаслу» и не сумел сократить отставание от «Ливерпуля»

Прозвучал финальный свисток в матче 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась сенсационной победой хозяев со счётом 2:1.



Счёт был открыт уже на 1-й минуте — «Сити» вышел вперёд благодаря голу Серхио Агуэро. Уже во втором тайме, на 66-й минуте, равновесие восстановил Хосе Саломон Рондон, известный российским болельщикам по выступлениям за «Рубин» и «Зенит». На 80-й минуте пенальти реализовал Мэтт Ритчи, своим ударом принеся «Ньюкаслу» три очка.



В связи с потерей очков «Манчестер Сити» отрыв «Ливерпуля», лидирующего в первенстве, продолжает составлять 4 очка. При этом мерсисайдцы имеют один матч в запасе. Сегодня, 30 января, они на своём поле примут «Лестер Сити». В случае победы красных отрыв от «Манчестер Сити» увеличится до 7 очков.