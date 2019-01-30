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«Ман Сити» проиграл «Ньюкаслу» и не сумел сократить отставание от «Ливерпуля»

«Ман Сити» проиграл «Ньюкаслу» и не сумел сократить отставание от «Ливерпуля»
Футбол / Англия

Прозвучал финальный свисток в матче 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась сенсационной победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт был открыт уже на 1-й минуте — «Сити» вышел вперёд благодаря голу Серхио Агуэро. Уже во втором тайме, на 66-й минуте, равновесие восстановил Хосе Саломон Рондон, известный российским болельщикам по выступлениям за «Рубин» и «Зенит». На 80-й минуте пенальти реализовал Мэтт Ритчи, своим ударом принеся «Ньюкаслу» три очка.

В связи с потерей очков «Манчестер Сити» отрыв «Ливерпуля», лидирующего в первенстве, продолжает составлять 4 очка. При этом мерсисайдцы имеют один матч в запасе. Сегодня, 30 января, они на своём поле примут «Лестер Сити». В случае победы красных отрыв от «Манчестер Сити» увеличится до 7 очков.

Англия - Премьер-лига. 24-й тур
29 января 2019, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
2:1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 – Агуэро – 1, 1:1 – Рондон – 66, 2:1 – Ритчи – 80 (пен)
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