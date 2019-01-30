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Неймар избежал операции, но пропустит 2,5 месяца

Неймар избежал операции, но пропустит 2,5 месяца
Футбол / Франция

«Пари Сен-Жермен» на своём официальном сайте опубликовал отчёт о травме нападающего Неймара и его предстоящем восстановлении.

По итогам консультации с врачами было принято решение не проводить операцию и ограничиться консервативным лечением. Ожидается, что Неймар пропустит 10 недель – около 2,5 месяцев. Сам футболист уже ознакомился с рекомендациями и дал согласие на выбранный способ восстановления.

Напомним, Неймар получил повреждение в матче Кубка Франции со «Страсбургом». У форварда был диагностирован перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Такую же травму он получил в прошлом сезоне и пропустил более трёх месяцев.

Таким образом, Неймар точно не поможет «ПСЖ» в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

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