Неймару нужно бежать из «ПСЖ». Он слишком хорош для Франции

Меня, как большинство людей, раздражает поведение Неймара. Бесконечные инсайды от его окружения, разговоры о том, что Неймар счастлив или несчастлив. Отдельно раздражают его причёски. Но больше всего раздражает то, как он падает. Что за нелепая манера подгибать колени? Как будто ему недостаточно просто оторвать ноги от земли и оказаться на траве, нужно ещё подпрыгнуть и дёрнуться в воздухе, а потом покататься на газоне. Крайне раздражает.

Выглядит смешно, правда?

А вот другой эпизод.

Это тоже выглядит смешно?



Этот эпизод – из последнего кубкового матча «Страсбура» и «ПСЖ». В этом матче Неймар получил травму, из-за которой пропустит матчи плей-офф Лиги чемпионов, а может быть и остаток сезона. У меня есть один вопрос. Так можно играть в футбол?



Если вы ответили, что нельзя, что за такое надо наказывать, вы ошиблись. Потому что игрок «Страсбура» Моатаз Земземи за три подножки подряд не получил никакого наказания. К услугам арбитра Йоана Амеля были помощники на линии, помощники в студии, VAR и собственные глаза, так что ошибки быть не может. Значит, это не карточка. Но разве такая работа судьи не поощряет грубость? Ведь он даёт понять, что так играть можно. Что нужно сделать, чтобы получить удаление? Кстати, так же считает и Томас Тухель. Тренер «ПСЖ» сказал после матча: «Игрока три раза подряд бьют по ноге без всякого наказания. А потом говорят, что он сам подвернул ногу».

Сломался или сломали?

Формально Неймар получил травму сам: его не сломали подкатом, он неудачно поставил ногу, приземляясь после подножки. Но рискну предположить, что если 10 раз ставить одному игроку подножку, не боясь наказания от арбитра, то рано или поздно кто угодно потеряет равновесие и неудачно приземлится.

Неймар может пропустить остаток сезона. У него опять перелом Из-за такой же травмы в прошлом сезоне он пропустил три месяца.

После матча полузащитник «Страсбурга» Антони Гонсалвес прокомментировал повреждение бразильца. Свооебразно поддержал травмированного коллегу: сказал, что Неймар сам виноват. «У него такой игровой стиль, так что не надо ныть, когда получаешь по ногам. Он может получать удовольствие от своей игры, но плакать после матчей незачем». А вот что сказал тренер «Страсбурга»: «У всех свои средства, как остановить Неймара. Мы не собирались его травмировать, но бывают моменты, когда нужно играть более жёстко, чем обычно».

Если у кого-то были сомнения: травма – несчастный случай или за бразильцем охотились, это очень похоже на ответ.



А теперь главное. Неймар пропустит матч плей-офф Лиги чемпионов (а возможно, и остаток сезона) во втором розыгрыше турнира подряд. Нынешняя травма – рецидив прошлогоднего повреждения пятой плюсневой кости. В феврале 2018 года он получил травму в матче с «Марселем». И снова, формально, сломался сам: неудачно поставил ногу, приземляясь после столкновения. И пропустил остаток сезона.



После того матча в феврале 2018 года защитник «Марселя» Жордан Амави сказал, что Неймар «сам виноват, потому что так укрывает мяч корпусом, что напрашивается на фол». А Тьяго Силва услышал, как Димитри Пайет говорил арбитру: «Скажи Неймару, чтобы он успокоился, или мы сами его успокоим». После другого матча с «Марселем» игрок «Марселя» Самбо Ангисса сказал: «Один раз Неймар сбежал из моей зоны на 30 метров, но я всё равно нашёл его и сфолил. У меня была такая задача – фолить всё время, чтобы он разозлился».



Если это не охота, то что?



Допустима ли тактика охоты на лучших игроков – сложный вопрос. 30 лет назад, когда в Испании сломали Диего Марадону, она считалась допустимой. Но её осуждали, и она перестала применяться. И точно не применяется в отношении других звёздных футболистов. Тем более так систематично, как с Неймаром во Франции.

Как охотятся на других звёзд?

На Лионеле Месси в текущем сезоне в Испании фолят раз в 42 минуты, в прошлом сезоне – раз в 37 минут. В тактическом и оборонительном чемпионате Италии на Криштиану Роналду фолят раз в 50 минут. На Неймаре во Франции фолят в два раза чаще, и это ещё хорошо. В прошлом сезоне он из-за травм провёл на поле только чуть больше половины игрового времени в Лиге 1: 1788 минут. За это время на нём нарушили правила 104 раза. Фол каждые 17 минут – с огромным отрывом самый высокий показатель в Европе.



С учётом этой статистики разговоры о том, что это такая общая европейская тактика выключения игроков, – глупость. В 2017 году «Ювентус» прошёл «Барселону», закрыв и Месси, и Неймара, не пропустив ни разу за 180 минут. Скриншот с Неймаром в клетке из игроков в чёрно-белой форме даёт исчерпывающую характеристику обоих матчей.

Вот это тактика. Или кто-то думает, что Джорджо Кьеллини хуже умеет ломать соперников, чем Моатаз Земземи? У «Страсбурга» — не тактика, комплексы провинциальных игроков, которым нечего противопоставить техничному сопернику.

Как бы вы ни относились к отцу Неймара, окружению Неймара и симуляциям Неймара, защита техничных игроков от травм – это данность современного футбола, за этим должен следить УЕФА. «Наш приоритет – защита игроков от травм», — объяснял старший офицер УЕФА по вопросам судейства Пьерлуиджи Коллины три года назад. Когда какой-то олдскульный клуб из подвала британского футбола начинает охоту за игроками «Ман Сити» в Кубке Англии, Хосеп Гвардиола срывается и требует защищать игроков, потому что «тактика постоянного фола ведёт к травмам». Но для Гвардиолы такие эпизоды – редкость, а против Неймара во Франции так играть принято.



Видимо, это особенность французского чемпионата. В Испании не принято охотиться на Месси, хотя это наверняка было бы эффективным приёмом. Судя по тому, как комментируют травмы бразильца футболисты других французских команд, так и есть, это местная традиция. Конечно, национальные особенности лиги стоит уважать. Но тогда нужно признать, что Неймару пора перебраться в страну, где он может собственно играть в футбол. Потому что помимо причёски, капризов, нытья и симуляций Неймар – это игра в футбол, а иногда даже лучшее, что есть в футболе. Как 6:1 на «Камп Ноу» против «ПСЖ». Или даже как в этом самом матче со «Страсбургом».



Посмотрите ещё одно видео: тот же эпизод с тройной подножкой, но показанный до конца. Арбитр не наказал Земземи, но это сделал сам Неймар. Единственно возможным образом, через несколько секунд, как только был разыгран штрафной. Посмотрите на этот финт – соперник от растерянности даже забыл сфолить.

Это футбол, это Неймар, и этого мы не увидим в плей-офф Лиги чемпионов. А хотелось бы. Футбол смотрят из-за таких, как Неймар, а не Земземи. Если постоянно ломать первых, вторые будут просто не нужны.



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