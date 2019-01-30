Ракицкий: чемпионат Украины стал очень слабым, РПЛ на две головы сильнее

Новичок «Зенита» защитник Ярослав Ракицкий сравнил чемпионаты России и Украины, где он ранее выступал за «Шахтёр», а также рассказал о связи с Санкт-Петербургом.



«В чём разница между чемпионатами России и Украины? Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову или на две сильнее. Украинский чемпионат стал очень слабым, он не очень интересен. Падение уровня продолжается уже пятый год. Мне самому хотелось перейти в хорошую лигу, в топ-команду. Поэтому счастлив оказаться в «Зените».



Готов играть за команду, за город Петербург. Буду полностью отдавать себя на поле. Можете быть спокойны в этом отношении. Есть ли у меня знакомые в «Зените» помимо Тимощука? Нет. Пока успел познакомиться только с главным тренером, а с командой познакомлюсь завтра.



У меня вся семья связана с Петербургом – мама и дядя здесь учились. Даже няня моего ребёнка жила в Петербурге до 17 лет. Отец переехал сюда более 20 лет назад, живёт и работает в этом городе. Кто он по профессии? Я не знаю, он много профессий сменил. Мы не очень часто общаемся. Рассказывал, что когда-то сыграл одну игру в Азербайджане.



Спасибо Толику Тимощуку, что наконец-то закончил и забронировал для меня номер. Мне очень повезло, что 44-й был свободен в «Зените». Я влюбился в этот номер. В «Шахтёре» мне просто дали этот номер, когда я пришёл в команду», — передаёт слова Ракицкого корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Ракицкий: рад переехать в Петербург и играть за действительно великий клуб