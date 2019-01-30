19-летний португальский полузащитник подписал контракт с «Вест Хэмом»

Бывший полузащитник «Бенфики» Мезаке Джу продолжит карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», сообщает официальный сайт лондонской команды.

19-летний португальский футболист перешёл в английский клуб на правах свободного агента, подписав контракт, который будет рассчитан на 3,5 года. Отмечается, что Джу начнёт выступления в Англии с молодёжной команды «Вест Хэма».

Джу является воспитанником «Бенфики», в основном составе которой он не провёл ни одного матча. С 2017 года фланговый полузащитник выступал во второй команде лиссабонского клуба. На счету Мезаке матчи за молодёжные сборные Португалии разных возрастных категорий.

После 24 туров английской Премьер-лиги «Вест Хэм» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Вест Хэм Юнайтед».