«Страсбург» обыграл «Бордо» и впервые за 14 лет вышел в финал Кубка лиги Франции

В полуфинальном матче Кубка французской лиги «Страсбург» принимал «Бордо». Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей дубль оформил нападающий из ЮАР Лебо Мотиба, ещё один мяч на свой счёт записал форвард Людовик Ажорк. За гостей отличились сенегальский полузащитник Юнусс Санкаре и нападающий Джимми Бриан. Таким образом, «Страсбург» впервые с 2005 года вышел в финал турнира, а «Бордо» из Кубка французской лиги вылетел.

В финале Кубка французской лиги «Страсбург» сыграет с «Генгамом», который накануне оказался сильнее «Монако» (2:2, 5:4 по пенальти).

«Страсбург» побеждал в самом первом розыгрыше Кубка лиги Франции в 1964 году, а после этого ещё два раза выходил в финал турнира и оба раза одерживал победы (1997, 2005). «Генгам» дошёл до финала турнира впервые в истории.