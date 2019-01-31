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«Ювентус» разгромно проиграл в матче с «Аталантой» и вылетел из Кубка Италии

«Ювентус» разгромно проиграл в матче с «Аталантой» и вылетел из Кубка Италии
Футбол / Италия

В четвертьфинальном матче Кубка Италии «Аталанта» принимала «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил колумбийский нападающий Дуван Сапата, а ещё один мяч на свой счёт записал бельгийский защитник Тимоти Кастань. Таким образом, «Аталанта» вышла в полуфинал турнира, а «Ювентус» из Кубка Италии вылетел.

В полуфинале «Аталанта» встретится с «Фиорентиной», которая в своём четвертьфинальном матче разгромила «Рому» (7:1). В другой паре «Милан», обыгравший «Наполи» (2:0), встретится с победителем в паре «Интер» — «Лацио» (31 января). Посмотреть результаты и расписание остальных матчей Кубка Италии можно на «Чемпионате».

Кубок Италии. 1/4 финала
30 января 2019, среда. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
3:0
Ювентус
Турин
1:0 – Кастань – 37, 2:0 – Сапата – 39, 3:0 – Сапата – 86
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