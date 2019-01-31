«Барселона» удалила с сайта новость о переходе Д. Суареса в «Арсенал»

Переход полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса в «Арсенал» может не состояться.

Через некоторое время после объявления о трансфере каталонский клуб удалил с официального сайта новость о переходе игрока. Ранее сообщалось, что «Арсенал» арендовал Суареса до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа.

Возможно, клубы объявят о переходе футболиста сегодня, 31 января, в последний день зимнего трансферного окна.

25-летний Суарес перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Вильярреала» за € 3,25 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах испанского национального чемпионата, проведя на поле в общей сложности 17 минут, и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.