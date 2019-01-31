Клопп — о брексите: история научила нас, что в одиночку мы слабее, чем в союзе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение по поводу выхода Великобритании из Европейского союза.



«С брекситом всё выглядит так, что никто не является экспертом в этом вопросе, но постоянно говорит про это. Ни у кого нет решения проблемы. Если такая ситуация не решает эту проблему, то я не знаю, почему мы пытаемся использовать это решение. Не понимаю. История научила нас, что в одиночку мы слабее, чем в союзе.



Мне 51 год, поэтому я никогда не переживал войну рядом с собой. Прошлое уже показало, что чем больше мы, как сильные партнёры, работаем вместе, по крайней мере в Европе, тем это место более безопасно.



Мы живём в замечательном окружении в центре Европы. Безусловно, у нас есть проблемы, но давайте их решать! Мне не нравится, что все начинают отделяться», – цитирует Клоппа BBC.

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