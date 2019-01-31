Защитник «Ростова» Ингасон согласовал контракт с ПАОКом

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ростова» Сверрир Ингасон согласовал контракт с ПАОКом. Сегодня, 31 января, 25-летний футболист отправился из Дубая в Грецию для того, чтобы пройти медицинское обследование для ПАОКа.

Ранее в СМИ была информация, что соглашение Ингасона с ПАОКом будет рассчитано на четыре сезона. В греческом клубе зарплата защитника с бонусами превысит € 1 млн в год.



Сверрир выступает за «Ростов» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он забил два гола в 17 встречах.



ПАОК, набрав 44 очка, возглавляет турнирную таблицу греческой Суперлиги. В 16 матчах команда Рэзвана Луческу одержала 15 побед и один раз сыграла вничью, не потерпев ни одного поражения.