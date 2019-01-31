Защитник «Тулузы» Тодибо перейдёт в «Барселону» за € 1-2 млн

Защитник «Тулузы» Жан-Клер Тодибо перейдёт в «Барселону» до закрытия зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб заплатит за футболиста € 1-2 млн. Ранее сообщалось, что французский игрок перейдёт в каталонскую команду следующим летом на правах свободного агента, но «Барселона» решила ускорить трансфер игрока.

19-летний Тодибо является воспитанником «Тулузы». Всего за клуб он провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал одну результативную передачу. Сыграл два матча за молодёжную сборную Франции.

Напомним, что в январе «Барселона» уже арендовала двух игроков. Каталонцы пополнились защитником Джейсоном Мурильо и полузащитником Кевин-Принсом Боатенгом.