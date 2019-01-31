Рабьо перестал вести переговоры с «Барселоной» после трансфера де Йонга

Переход полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо в «Барселону» может не состояться. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, футболист перестал вести переговоры с каталонским клубом, после того как стало известно о заключении договорённости «Барселоной» по трансферу полузащитника «Аякса» Френки де Йонга. Хавбек приостановил переговоры с «Барселоной», ссылаясь на семейные обстоятельства.

Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась с 23-летним Рабьо по личному контракту. Каталонцы были готовы платить игроку зарплату в размере € 10 млн в год, а также единоразово выплатить ему подъёмные в сумме € 10 млн. Впрочем, затем представители игрока потребовали увеличить подписной бонус до € 15 млн, что не устроило «Барселону».

Напомним, что контракт Рабьо с «ПСЖ» истекает летом и он, скорее всего, покинет клуб в статусе свободного агента. Интерес к нему также проявляют «Бавария», «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур».