«Манчестер Сити» согласовал трансфер 18-летнего хорватского хавбека Палаверсы

Полузащитник «Хайдука» Анте Палаверса перейдёт в «Манчестер Сити». Об этом сообщает официальный «твиттер» хорватского клуба.

Сумма трансфера составила € 8 млн. Хавбек успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт с английским клубом до лета 2022 года. В ближайшие полтора года Палаверса будет выступать за «Хайдук» на правах аренды, но «горожане» могут досрочно отозвать его в следующем январе.

«Впереди у меня ещё много работы. Я ещё не показал всё, на что способен. Надеюсь своей игрой за „Хайдук“ оправдать высокое доверие, которое оказал мне чемпион Англии», — приводит слова Палаверсы официальный сайт клуба.

18-летний Палаверса является воспитанником «Хайдука». В нынешнем сезоне он провёл за клуб 17 матчей и забил два гола.