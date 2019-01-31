«Истанбул Башакшехир» предлагает Кудряшову контракт с зарплатой € 1 млн в год

Как стало известно «Чемпионату», турецкий «Истанбул Башакшехир» предлагает российскому защитнику Фёдору Кудряшову контракт на 1,5 года с зарплатой € 1 млн в год.

Сейчас футболист находится в Турции. В случае успешных переговоров и медицинского обследования защитник в ближайшее время подпишет контракт с турецким клубом. Стоит отметить, что с Кудряшовым до последнего вёл переговоры «Зенит», но затем питерский клуб взял паузу.

В январе «Рубин» объявил о досрочном расторжении контракта с Кудряшовым. 31-летний футболист выступал за казанскую команду с 2017 года. В этом сезоне защитник принял участие в девяти матчах за клуб в Российской Премьер-Лиге, однако результативными действиями отметиться не сумел.