В Италии утверждают, что «Эмполи» договорился с «Зенитом» об аренде Мевли

Защитник российского «Зенита» Миха Мевля продолжит карьеру в чемпионате Италии, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, «Эмполи» договорился с сине-бело-голубыми об аренде 28-летнего словенского футболиста с опцией возможного выкупа. Отмечается, что интерес к Мевле проявлял также «Интер».

По данным сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, сегодня, 31 января, Миха должен был прибыть в Италию, чтобы пройти медосмотр для «Эмполи».

Мевля перешёл в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года, подписав с питерцами соглашение на четыре года. Ранее Миха выступал за «Горицу», «Лозанну», «Бней Сахнин» и бухарестское «Динамо». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в шести матчах (во всех — в основном составе) за сине-бело-голубых.

28 января «Зенит» объявил о приобретении защитника «Шахтёра» Ярослава Ракицкого, который, как и Мевля, выступает на позиции центрального защитника.