«Бетис» арендовал Эмерсона, который летом перейдёт в «Барселону»

Защитник бразильского «Атлетико Минейро» Эмерсон, о покупке которого сегодня, 31 января, объявила «Барселона», до летнего перехода в каталонский клуб будет выступать на правах аренды в «Бетисе», сообщает официальный сайт севильянцев.

Пару часов назад «Барселона» объявила, что 20-летний бразильский футболист присоединится к клубу 1 июля. Контракт игрока с «Барсой» рассчитан до лета 2024 года. Трансфер обойдётся сине-гранатовым в € 12 млн.

Эмерсон является воспитанником клуба «Понте-Прета», из которого в 2018 году перешёл в «Атлетико Минейро». Правый защитник принял участие в 23 матчах (все — в основном составе) за клуб в завершившемся сезоне чемпионата Бразилии, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Прошлый сезон стал для Эмерсона дебютным в бразильской Серии А. В активе футболиста матчи в составе национальной сборной U21.