Защитник «Монако» Туре перешёл в «Айнтрахт»

Защитник «Монако» Алмами Туре продолжит карьеру в «Айнтрахте», сообщает пресс-служба клуба из Франкфурта в «Твиттере».



Стороны договорились о полноценном трансфере. 22-летний малийский футболист подписал с немецким клубом контракт, рассчитанный на 4,5 сезона – до лета 2023 года. За свою новую команду он будет выступать под номером 18.



Туре является воспитанником «Монако», в составе которого дебютировал в 2015 году и с тех пор провёл за клуб более 50 матчей. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 защитник появился на поле лишь в 4 встречах, в трёх из которых монегаски потерпели поражение. «Монако» после 22 туров занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице первенства, имея в активе 15 очков.

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