Одил Ахмедов оштрафован на $ 10 тыс. за отказ от интервью после матча Кубка Азии

Полузащитник сборной Узбекистана Одил Ахмедов столкнулся с санкциями со стороны Азиатской конфедерации футбола в связи с поведением после матча 1/8 финала Кубка Азии с Австралией (0:0, по пенальти – 2:4), сообщается на официальном сайте организации.



31-летний футболист, хорошо известный российским болельщикам по выступлениям за «Анжи» и «Краснодар», после вылета национальной команды с турнира проигнорировал журналистов, не явившись на послематчевое флеш-интервью, что является нарушением регламента. В связи с инцидентом Ахмедов будет оштрафован на $ 10 тыс., которые он должен выплатить в течение 30 дней. При этом хавбека уведомили, что в случае повторения такой ситуации наказание будет серьёзнее.



Нынешний розыгрыш Кубка Азии завершится сегодня, 1 февраля, финальным матчем сборных Японии и Катара. С турнирной сеткой соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».

Япония — Катар: котировки на финал Кубка Азии