Невилл: оценку работе Сульшера в «Манчестер Юнайтед» нужно давать весной

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о том, кого «красным дьяволам» следует назначить следующим тренером команды. В настоящее время «МЮ» в роли исполняющего обязанности главного тренера возглавляет норвежец Уле-Гуннар Сульшер. Под руководством Сульшера «МЮ» одержал восемь побед подряд.

«Проигнорировать Сульшера будет сложно. Ещё шесть недель назад «Манчестер Юнайтед» пытался договориться с лучшими тренерами Европы. Думаю, что клубу нужно продолжать работу в данном направлении, ведь неизвестно, что будет через три или четыре месяца.

Но если Уле-Гуннар продолжит в том же духе, то у «МЮ» возникнет дилемма. Выбрать нового тренера будет сложно. Если Сульшера будут поддерживать болельщики и игроки, клуб будет добиваться результата, то вряд ли руководство клуба станет искать тренера где-то ещё.

Думаю, что у Сульшера есть хороший шанс стать тренером клуба на постоянной основе. «МЮ» прогрессирует. Но оценки нужно давать в марте, апреле и мае, а не сейчас», — приводит слова Невилла Sky Sports.