Сульшер — в числе претендентов на звание тренера месяца в АПЛ

Пресс-служба АПЛ объявила имена претендентов на приз лучшему тренеру января. В список вошли Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Шон Дайч («Бёрнли») и Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»).

«Манчестер Юнайтед» в январе одержал три победы и один раз сыграл вничью. После того как норвежец сменил на посту главного тренера Жозе Моуринью, «МЮ» вплотную приблизился к топ-4. «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, отставая от идущего четвёртым «Арсенала» на два очка.

«Бёрнли» под руководством Дайча в январе одержал две победы и дважды сыграл вничью. Хазенхюттль с «Саутгемптоном» добился аналогичных результатов. Немецкий тренер вытащил «святых» из зоны вылета АПЛ. «Саутгемптон» и «Бёрнли», набрав по 23 очка, делят 16-ю строчку.