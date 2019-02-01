Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Тулузой»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим огласил заявку команды на матч 23-го тура чемпионата Франции с «Тулузой», сообщает пресс-служба монегасков. Российский полузащитник Александр Головин попал в список из 19 футболистов.



«Монако»: Бенальо, Субашич, Балло-Туре, Бадьяшиль, Глик, Хенрихс, Жемерсон, Пьер-Габриэль, Сидибе, Головин, Силва, Желсон, Лопеш, Нкуду, Фабрегас, Диоп, Тюрам, Фалькао, Винисиус.



Матч «Монако» — «Тулуза» состоится завтра, 2 февраля, на стадионе «Луи II». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Монако» набрал 15 очков за 22 матча во французской Лиге 1 и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. «Тулуза» (26) располагается на 13-м месте в таблице чемпионата Франции.