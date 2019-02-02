«Ювентус» намерен предложить «Реалу» € 45 млн за Марсело

Туринский «Ювентус» заинтересован в услугах защитника мадридского «Реала» Марсело, сообщает Tuttosport.



По информации источника, за 30-летнего бразильского футболиста итальянский клуб намерен предложить «сливочным» по окончании текущего сезона € 45 млн. «Ювентус» готов предложить игроку зарплату в размере € 12 млн в год. Напомним, контракт бразильца с «Реалом» истекает 30 июня 2022 года.



Сообщается, что при приобретении Марсело туринский клуб собирается использовать часть средств, вырученных от продажи Алекса Сандро в один из крупных европейских клубов.



Ранее появилась информация, что Криштиану Роналду пытается убедить Марсело перейти в «Ювентус». Между футболистами сохранились дружеские отношения, и они часто общаются. Утверждается, что в ходе этих бесед португалец убеждает Марсело присоединиться к нему в «Ювентусе».

СМИ: Марсело попросил «Реал» выставить его на трансфер