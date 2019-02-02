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«Челси» не может достичь договорённости с Виллианом о продлении контракта

«Челси» не может достичь договорённости с Виллианом о продлении контракта
Футбол / Англия

«Челси» не может достичь договорённости с бразильским полузащитником Виллианом о продлении контракта, сообщает UOL.

По информации источника, 30-летний бразильский футболист хочет заключить новое соглашение с лондонским клубом на три года. «Челси» готов предложить Виллиану однолетнее соглашение, учитывая возраст бразильского полузащитника. Ранее сообщалось, что в услугах Виллиана заинтересованы «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».

Виллиан перешёл в «Челси» летом 2013 года из «Анжи». Сумма трансфера составила € 35,5 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, стал автором трёх забитых мячей, а также отдал 4 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

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