«Рубин» — «Зениту»: бонус к Азмуну — иранские подписчики в «Инстаграме»

Пресс-служба казанского «Рубина» в «Твиттере» пошутила на тему перехода в «Зенит» нападающего Сердара Азмуна.



Казанцы опубликовали изображение посылки, на которой написано: «Иранские подписчики в «Инстаграме». Картинку «Рубин» сопроводил подписью: «Бонус!».

О переходе Азмуна из «Рубина» в «Зенит» было объявлено накануне, 1 февраля. Иранский форвард подписал с петербургским клубом соглашение, рассчитанное на 3,5 года.



В декабре 2012 года Азмун перешёл в казанский «Рубин», где отыграл полтора сезона. В феврале 2015-го форвард был арендован «Ростовом», вместе с которым в сезоне-2015/16 завоевал серебряные медали чемпионата России. В прошлом сезоне Сердар Азмун вернулся в «Рубин».



В нынешнем сезоне 24-летний игрок забил 4 мяча и отдал 4 голевых паса в 14 матчах Российской Премьер-Лиги.