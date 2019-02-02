Куртуа: друзья до сих пор не могут поверить, что я — вратарь «Реала»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа, перешедший летом из лондонского «Челси», рассказал, как ощущает себя в мадридской команде.



«Иногда на тренировках я смотрю на Рамоса, Бензему, Модрича, Бэйла, Иско. В этот момент в голове проскальзывает мысль: „Чёрт возьми, посмотрите на меня, с здесь“. Конечно, если говорить серьёзно, я уже привык. В основном удивление испытывают мои друзья, которые приходят на матчи, и до сих пор не могут поверить, что смотрят на меня и видят вратаря мадридского „Реала“, — приводит слова Куртуа HLN.



Куртуа стал игроком „Реала“ летом 2018 года. Ранее бельгийский голкипер выступал за такие команды, как „Генк“, „Челси“ и мадридский „Атлетико“. В нынешнем сезоне Куртуа принял участие в 18 матчах за „сливочных“ в чемпионате Испании. В 7 матчах ворота бельгийца оставались нетронутыми.