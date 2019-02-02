Семак: возможно, в составе «Зенита» появится ещё один игрок

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил работу клуба в зимнее трансферное окно, а также заявил, что в команде может появиться ещё один новичок.



«Мы довольны приобретениями. И Ракицкий, и Азмун, и Барриос — игроки квалифицированные, и каждый должен помочь нашей команде решить поставленные задачи. Первый шаг сделан. Думаю, в ближайшее время нас ждут изменения. Думаю, наша команда должна стать сильнее.



Если говорить о Лиге Европы, то трансферная кампания завершена, заявочный лист подан. К сожалению, мы могли дозаявить только троих игроков, чем и воспользовались. Что касается чемпионата России, то здесь у нас ещё есть возможность для манёвра. Возможно, ещё один игрок в нашем составе появится», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Говорят, «Зениту» нельзя брать игроков Бердыева. Это правда? Состоявшемуся накануне трансферу Азмуна в Санкт-Петербург посвящается.