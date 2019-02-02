«Монако» — «Тулуза»: Головин начнёт матч с первых минут

Тренерский штаб «Монако» во главе с Леонарду Жардимом определился с составом на матч 23-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой». Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнёт встречу с первых минут.

«Монако»: Субашич, Жемерсон, Сидибе, Глик, Бадьяшиль, Балло-Туре, Лопеш, Головин, Фабрегас, Мартинш, Фалькао.

Запасные: Бенальо, Хенрихс, Силва, Диоп, Тюрам-Юльен, Н'Куду.

Матч «Монако» — «Тулуза» состоится сегодня, 2 февраля, в Фонвьее на стадионе «Луи II» и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Тулуза», набрав 26 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Монако» (15) — на 19-м.

Календарь Лиги 1 можно посмотреть на «Чемпионате».