На просмотре в «Сарпсборге» находится российский защитник Вяткин

Российский защитник Артём Вяткин, права на которого принадлежат «Зениту», находится на просмотре в норвежском клубе «Сарпсборг 08», сообщает корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Вяткин принял участие в контрольном матче «Сарпсборга» с ЦСКА. Встреча состоялась в Кампоаморе (Испания) и завершилась со счётом 3:3.

Прошлый сезон 22-летний воспитанник московского «Локомотива» провёл на правах аренды в финском «Лахти», а в «Сарпсборге 08» сейчас проходит просмотр. Решение о приобретении игрока норвежским клубом должно быть принято в ближайшее время.

В «Сарпсборге 08» уже есть один российский легионер — вратарь Александр Васютин, тоже выступавший в России за «Зенит». Васютин в матче с ЦСКА участия не принимал.