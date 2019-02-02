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Дубль Месси спас «Барселону» от поражения в матче с «Валенсией»

Дубль Месси спас «Барселону» от поражения в матче с «Валенсией»
Футбол / Испания

«Барселона» в матче 22-го тура испанской Примеры сыграла вничью с «Валенсией». Встреча, проходившая на «Камп Ноу», завершился со счётом 2:2.

На 24-й минуте отличился Кевин Гамейро, реализовавший выход один на один. Через восемь минут Даниэль Парехо реализовал пенальти и удвоил преимущество гостей. Хозяева незадолго до перерыва отыграли один мяч — Лионель Месси реализовал пенальти. После перерыва капитан «Барселоны» сравнял счёт, точно пробив от линии штрафной.

В составе «Валенсии» все 90 минут на поле провёл российский форвард Денис Черышев. Россиянин в первом тайме попал в штангу ворот соперника.

«Барселона» после 22 туров с 50 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая идущего вторым «Атлетико» на 6 очков. Мадридский клуб завтра, 3 января, сыграет в гостях с «Бетисом». «Валенсия» после этой ничьей набрала 30 очков. «Летучие мыши» располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице.

Испания - Примера. 22-й тур
02 февраля 2019, суббота. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
2:2
Валенсия
Валенсия
0:1 – Гамейро – 24, 0:2 – Парехо – 32 (пен), 1:2 – Месси – 39 (пен), 2:2 – Месси – 64
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