Почеттино: в своём передвижении по полю Сон похож на Месси

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино оценил выступления корейца Сон Хын Мина за клуб.



«Сон всегда очень усердно работает, стремится к прогрессу и никогда не сдаётся. Каждый раз, когда он на поле, то выкладывается на все 100% — работает он с мячом или же без него.



У него будто бы есть батарея — он работает, работает, потом её заряд заканчивается и он просит об отдыхе. Этот парень — отличный пример для всех, и я очень доволен его игрой.



Его передвижения по полю можно сравнить с движением Месси. Дело не в расстоянии: можно пробежать 12 километров за матч, но не сделать ни одного ускорения, а можно двигаться меньше, но гораздо полезнее и активнее. Это именно то, что я имею в виду», — цитирует Почеттино Goal.com.



В текущем сезоне Сон Хын Мин провёл 19 матчей в АПЛ, в которых отметился 10 забитыми мячами и 5 ассистами.