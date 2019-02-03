Стартовали подводные поиски пропавшего самолёта, на котором летел Сала

Отдел по расследованию авиационных происшествий (AAIB) начал подводные поиски пропавшего самолёта, на котором летел форвард «Кардиффа» Эмилиано Сала, об этом сообщает BBC. Поиск будет осуществлён при помощи судна Geo Ocean III.



Ожидается, что поиск продлится три дня, тогда как частные поисковые операции продлятся до тех пор, пока самолёт не будет найден.



В понедельник, 28 января, у берегов пляжа Сурайнвилль, располагающегося на полуострове Котентин (Франция), были найдены две подушки сидений из самолёта, на котором предполагаемо находился Сала.



Напомним, что трансфер 28-летнего аргентинца из «Нанта» в «Кардифф» стал самым дорогостоящим для британского клуба. Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Вместе с ним на борту самолёта находился пилот Дэвид Айбботсон.