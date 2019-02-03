Роскошный гол из-за пределов штрафной — в обзоре матча «Вильярреал» — «Эспаньол»

В матче 22-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Эспаньол». Встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 2:2.

На 37-й минуте счёт открыл Висенте Иборра, а на 63-й Санти Касорла упрочил преимущество хозяев ударом с пенальти. Тем не менее «Вильярреалу» не удалось довести дело до победы — на 75-й минуте итальянец Даниэле Бонера отправил мяч в собственные ворота, а спустя шесть минут Роберто Росалес сравнял счёт.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Вильярреал», набрав 19 очков, остался на 19-м месте в турнирной таблице испанской «Примеры». «Эспаньол» (25) занимает 14-е место.

В следующем туре «Вильярреалу» предстоит выездной матч с «Вальядолидом», тогда как «Эспаньол» дома сыграет с «Райо Вальекано».