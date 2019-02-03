Дм. Черышев: Денис справился со своими задачами в матче с «Барселоной»

Дмитрий Черышев, главный тренер «Нижнего Новгорода» и отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал выступление сына в матче 22-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (2:2).



«Конечно, хотелось бы, чтобы «Валенсия» победила, тем более, что по ходу игры она вела в два мяча, но противодействовать Месси и другим выдающимся футболистам, которые собраны в «Барселоне», очень тяжело. Ничья на «Камп Ноу» – достойный результат. Благодаря дисциплинированной игре в обороне удавалось сдерживать соперников, которые показали хорошее движение, контролировали мяч и постоянно искали партнеров острыми проникающими передачами. Более того, «Валенсия» могла даже выиграть, если бы лучше использовала контратаки.



Действия Дениса должен оценивать главный тренер. Со своей стороны считаю, что он справился со своими задачами. Участвовал в атаках и перспективных эпизодах. Причем атакующие линии «Валенсии» проделали огромный объем работы. Они постоянно перестраивались в обороне и накрывали соперников. Да еще проводили ответные выпады. Очень энергозатратный получился матч, в котором «Валенсия», забив два гола, еще и не реализовала парочку, пусть не стопроцентных, а 90-процентных моментов. Результат закономерен», — приводит слова Черышева «Команда России».

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