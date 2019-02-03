Бильярдный удар Э. Фернандеша — в видеообзоре матча «Удинезе» — «Фиорентина»

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Удинезе» принимал «Фиорентину» из Флоренции. Встреча прошла в Удине на стадионе «Дачия Арена — Фриули» и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол в начале второго тайма забил защитник «Удинезе» Йенс Ларсен. На 65-й минуте хавбек «Фиорентины» Эдмилсон Фернандеш сравнял счёт.

Видео доступно на «Чемпионате».

Беспроигрышная серия «Фиорентины» в чемпионате Италии достигла четырёх матчей. «Удинезе» заработал первое очко в последних трёх встречах.

«Фиорентина», набрав 31 очко, занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, «Удинезе» (19) — 16-е.

В 23-м туре «Фиорентина» на домашнем стадионе 9 февраля сыграет с «Наполи», а «Удинезе» на следующий день в гостях встретится с «Торино».