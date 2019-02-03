Эмери: чтобы попасть в топ-4, «Арсеналу» нужна большая помощь от соперников

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери дал комментарий после выездного матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:3).

«Манчестер Сити» показывал своё превосходство в течение 90 минут. Они держали уровень на протяжении всего матча, а наш уровень во втором тайме был ниже, чем в первом.

Теперь наша цель — следующий тур. Нужно продолжать работать, прогрессировать и думать, как работать, чтобы стать лучше.

Шансы «Арсенала» на попадание в первую четвёрку? После поражения со счётом 1:3 непросто об этом говорить, но мы знаем, что нам нужна большая помощь от соперников», — приводит слова Эмери BBC.

«Арсенал», набрав 47 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.