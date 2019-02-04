Шесть голов и удаление вратаря — в видеообзоре матча «Спортинг» — «Бенфика»

В матче 20-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» принимал «Бенфику». Встреча команд состоялась на стадионе «Жозе Алваладе» в городе Лиссабоне и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. Для «Бенфики» эта победа стала пятой кряду.

Голами в составе победителей отметились Харис Сеферович, Жоау Секейра, Рубен Диаш и Пицци. В составе «Спортинга» отличились Бруну Фернандеш и Бас Дост. На 85-й минуте красную карточку получил голкипер «Бенфики» Одиссеас Влаходимос.

Видео также доступно на «Чемпионате».

«Бенфика» набрала 47 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии, уступая лидеру соревнования, «Порту», 3 очка. «Спортинг» (39) располагается на 4-м месте в таблице чемпионата Португалии.

В следующем туре «Бенфика» примет на домашнем стадионе «Насьонал», а «Спортинг» на выезде сыграет с «Фейренсе». Оба матча состоятся 10 февраля.