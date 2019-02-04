Селихов тренируется в общей группе «Спартака»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов тренируется в общей группе на утренней тренировке. Об этом сообщается в официальном «твиттере» красно-белых. Накануне голкипер был вынужден пропустить занятие из-за болей в спине.

Подопечные Олега Кононова в настоящее время проводят второй зимний зарубежный сбор в Турции. 5 февраля игроки «Спартака» сыграют со словенским «Марибором», 9 февраля проведут матч со словацким «Слованом», а 12-го встретятся с клубом «Мура» из Словении.



«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.



Соперником красно-белых в игре 18-го тура чемпионата России будет «Краснодар». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 марта и начнётся в 19:00 мск.