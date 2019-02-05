Хесе: многие говорят о моём весе, но это мышцы, а не жир

Новичок «Бетиса» нападающий Хесе Родригес опроверг информацию о наличии у него лишнего веса.

«Я в порядке. Я усиленно тренировался в „ПСЖ“ с самого начала сезона. Мой вес? Многим нравится говорить о нём. Но у меня была травма колена, я был вынужден заниматься укреплением ноги. У меня есть мышцы, но не жир», — приводит слова Хесе A Bola.

Напомним, что «Бетис» арендовал Хесе у «Пари Сен-Жермен» до конца нынешнего сезона без права последующего выкупа прав на игрока.

25-летний Хесе перешёл в «ПСЖ» летом 2016 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в одном матче за «ПСЖ», выйдя на замену на 91-й минуте в Кубке Франции. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2021 года.