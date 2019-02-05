«Байер» вылетел из Кубка Германии, проиграв клубу из второй Бундеслиги

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Хайденхайм» принимал леверкузенский «Байер». Встреча состоялась на стадионе «Фойт-Арена» в немецком городе Хайденхайм-на-Бренце и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



В конце первого тайма счёт в матче открыл нападающий «Байера» Юлиан Брандт. На 47-й минуте ответный мяч в ворота гостей отправил форвард «Хайденхайма» Никола Доведан. На 72-й минуте полузащитник хозяев Маурице Мультауп забил победный гол.



Таким образом, «Хайденхайм» вышел в 1/4 финала Кубка Германии, а «Байер» завершил выступление в турнире.



В параллельном матче 1/8 финала Кубка Германии «Гамбург» обыграл «Нюрнберг». Встреча команд состоялась на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.