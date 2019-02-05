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«Байер» вылетел из Кубка Германии, проиграв клубу из второй Бундеслиги

«Байер» вылетел из Кубка Германии, проиграв клубу из второй Бундеслиги
Футбол / Германия

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Хайденхайм» принимал леверкузенский «Байер». Встреча состоялась на стадионе «Фойт-Арена» в немецком городе Хайденхайм-на-Бренце и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В конце первого тайма счёт в матче открыл нападающий «Байера» Юлиан Брандт. На 47-й минуте ответный мяч в ворота гостей отправил форвард «Хайденхайма» Никола Доведан. На 72-й минуте полузащитник хозяев Маурице Мультауп забил победный гол.

Таким образом, «Хайденхайм» вышел в 1/4 финала Кубка Германии, а «Байер» завершил выступление в турнире.

В параллельном матче 1/8 финала Кубка Германии «Гамбург» обыграл «Нюрнберг». Встреча команд состоялась на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Кубок Германии. 1/8 финала
05 февраля 2019, вторник. 20:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
2:1
Байер
Леверкузен
0:1 – Брандт – 44, 1:1 – Доведан – 47, 2:1 – Мультауп – 72
Кубок Германии. 1/8 финала
05 февраля 2019, вторник. 20:30 МСК
Гамбург
Гамбург
1:0
Нюрнберг
Нюрнберг
1:0 – Озджан – 54
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